Wenn Sido ein Lied aufnimmt, dann geht es kaum um die Melodie. Das Wichtigste bei ihm ist der Text. Als Rapper hat Sido schon zahlreiche Alben veröffentlicht und Preise bekommen. Nun erscheint am Freitag ein neues Album von ihm, mit dem Titel „Paul“. Vor der Veröffentlichung hat er den dpa-Nachrichten für Kinder in einem Interview erzählt, wie lange er für einen Song braucht. Und worüber er nicht rappen würde.



Wie viel verraten deine Songs über dich persönlich?



Sido: „Ganz viel. Ich mach mich in meinen Texten auch nie stärker oder cooler. Ich versuch immer genau so zu sein, wie ich bin. Das ist mir ein großes Anliegen, dass man mir auch immer glauben kann.“



Gibt es Dinge, über die du nicht rappen würdest?



Sido: „Ja, es gibt solche persönlichen Dinge. Ich würde zum Beispiel die Namen meiner Kinder nicht erwähnen. Ich würde meine Kinder auch nicht zeigen, denn ich will die das selber entscheiden lassen. Sehr, sehr, sehr, sehr private Sachen würde ich eher nicht erwähnen.“



Wie viel von deinen Texten stimmt wirklich und wie viel denkst du dir aus?



Sido: „Manchmal denke ich mir etwas aus, das ich aber von irgendwo her kenne oder das ich ansatzweise so erlebt habe. Und dann schreibe ich daraus eine richte Geschichte, so wie manche Leute auch Filme schreiben! Aber wenn es um mich geht, dann erfinde ich nichts.“



Wie lange brauchst du, bis ein Text für einen Song fertig ist?



Sido: „Ich brauch nicht lange. Wenn ich vorher weiß, um was es gehen soll, dann muss ich mich eigentlich nur hinsetzen und das, was ich sagen will, reimen. Das ist das einzige, woran ich arbeiten muss. Und dafür brauch ich nicht so lange.“



Warum kommen beim Rap so häufig Schimpfworte oder Beleidigungen vor?



Sido: „Och, das tut mir voll leid! Aber es ist auch irgendwie cool, muss ich ehrlich sagen. Also wir kommen alle aus einer Gegend, da redet man so und es ist auch ein bisschen cooler. Es sind auch solche Sätze, die man manchmal so zu seinen Kumpels sagt. Und das ist nicht immer böse gemeint.“