Um so viel Gewicht zu halten, ist ein extrem stabiles und haltbares Seil nötig. Auch für die andere Technik wie Rollen und Stütztürme ist Sicherheit superwichtig. Deshalb werden Seilbahnen regelmäßig kontrolliert.



Genau das machen Fachleute gerade am Wurmberg. Wie sie in großer Höhe etwa die Seilrollen checken, das sieht spektakulär aus. So eine Kontrolle dauert übrigens mehrere Wochen.