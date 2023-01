Fachleute haben jetzt wieder untersucht, welche Fluglinien als besonders sicher gelten dürfen. Dafür schauen sie unter anderem, ob es in der Vergangenheit Unfälle gab und was in den jeweiligen Heimatländern los ist. Dafür werden dann Punkte vergeben.



So schätzen die Fachleute zum Beispiel die russische Fluggesellschaft Aeroflot etwas weniger sicher ein als früher. Das liegt am Krieg gegen die Ukraine, denn Russland bekommt deshalb weniger Ersatzteile aus dem Ausland geliefert. Die beiden sichersten Anbieter sind Etihad und Emirates aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die deutsche Fluggesellschaft Eurowings schaffte es in der Rangliste auf Platz acht.