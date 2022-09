Solche Unfälle sind zum Glück selten. Am Mittwoch gab der Deutsche Alpenverein bekannt: Im vergangenen Jahr hatten seine Mitglieder weniger Bergunfälle als in den Jahren zuvor. Das lag unter anderem daran, dass die deutschen Skigebiete wegen Corona geschlossen waren. So verletzten sich weniger Skifahrerinnen und Skifahrer.



Damit möglichst wenig passiert, rät der Alpenverein zu guter Planung und Ausrüstung. So sollte man vor dem Start immer den Wetterbericht anschauen. Denn Regen, Wind und Kälte erhöhen das Risiko für Unfälle. Zu einer guten Ausrüstung gehört etwa beim Wandern ein Schuh mit rutschfester Sohle. Pausen sind auch wichtig! Dann kann man sich den leckeren Proviant aus dem Rucksack schmecken lassen.