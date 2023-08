Denn am Donnerstag kam das Schiff im Hafen von Eemshaven in den Niederlanden an. Zwei Schlepper hatten es vom Meer dorthin gezogen. Begleitet wurde die Fahrt noch von anderen Booten und sogar einem Flugzeug der Küstenwache.



Im Hafen liegt das Schiff nun sicher und kann zum Beispiel nicht mehr kentern und zerbrechen. Die Sorge davor war groß, nachdem auf dem Frachter vor mehr als einer Woche ein großes Feuer ausgebrochen war. Das ist inzwischen erloschen. Fachleute sagen aber, dass die Flammen wieder auflodern könnten. „So etwas will man nicht auf offener See haben“, meinte einer von ihnen.



Nun soll das Schiff erst mal entladen werden. Schädliche Stoffe werden außerdem weggebracht. Die Fachleute meinen: Von den mehr als 3000 Autos, die der Frachter geladen hatte, ist wohl nicht mehr viel übrig.