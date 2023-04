„Fahrradfahren ist nicht nur gesund, es ist auch gut für die Umwelt“, sagt die zehnjährige Luise begeistert. Das ist zwar manchmal anstrengend, findet Luises kleine Schwester Gerda, „aber eigentlich macht es ja schon ziemlich Spaß, mit dem Fahrrad-Bus zur Schule zu fahren. Da treffen wir auch immer unsere Freunde“.



Wenn die Schulkinder mit ihrem Fahrrad-Bus losfahren, dann haben sie Fahnen dabei und nutzen ihre Klingeln. So wollen sie im Straßenverkehr mehr auf sich aufmerksam machen. Auch die Polizei begleitet den besonderen Bus. So ist die Fahrt für die Kinder noch sicherer.



Solche Fahrrad-Gruppen wie in Halle gibt es auch in anderen Städten. Vergangene Woche gab es sogar das erste internationale Treffen für Fahrrad-Busse in Spanien.