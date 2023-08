Solche Tipps oder Ratschläge können auch bedeuten, dass sich eine Regierung unangenehme Sachen anhören muss. So war es am Dienstag. Da stellte der Expertenrat für Klimafragen seinen jährlichen Bericht vor. Der soll bewerten: Wie sorgt Deutschland dafür, weniger klimaschädliche Gase in die Luft zu pusten?



Das Ergebnis: Die Regierung denke zu gut über die Wirkung ihrer Klimaschutzmaßnahmen, meinen die Fachleute. Die würden eben den Gasausstoß nicht so stark senken wie geplant. Die Experten finden: Vor allem bei Gebäuden müsse mehr dafür getan werden, damit die weniger Energie verbrauchen, etwa für die Heizung. Auch im Verkehr müsse mehr für den Klimaschutz getan werden. Da solle sich die Regierung stärker anstrengen, lautet der Rat.