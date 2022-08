Viele Pflanzen brauchen Insekten für den Transport ihrer Pollen. „Ohne Pollentransport gibt es keine Bestäubung und ohne Bestäubung gibt es keine Samen und Früchte“, erklärt ein Experte. Mit bunten Farben und Duftstoffen locken sie die Tiere an.

Rottöne für viele Insekten grau

Doch ganz so einfach ist es mit den bunten Farben der Blüten nicht. Rottöne seien etwa für Bienen und viele andere Insekten grau, erklärt der Experte. Sie reagieren am besten auf gelbe und blaue Farben.

Wirklich rote Blumen blühen daher nur wenige auf den Wildblumenwiesen Europas. Rote Rosen seien für die Anwerbung vieler Tierarten völlig nutzlos, erklärt der Experte. Anders sieht es in Südamerika aus: Dort sind viele Vögel wie Kolibris an der Befruchtung beteiligt. Diese sehen das Rot, weshalb es dort mehr Blumen in dieser Farbe gibt.