An den meisten anderen Tagen im Jahr sind die Gottesdienste deutlich schlechter besucht. Eine Untersuchung hat nun ergeben: Von 100 Menschen in Deutschland gehen nur 14 mindestens einmal im Monat in eine katholische oder evangelische Kirche. Das heißt aber nicht, dass nur diese Menschen an Gott glauben. Die meisten Kirchenmitglieder sagen: Ich kann auch Christ sein, ohne in die Kirche zu gehen.



Trotzdem treten auch immer mehr Menschen aus der Kirche als Organisation aus oder denken darüber nach, das zu tun. Einige machen das, weil sie kein Geld mehr an die Kirche zahlen wollen. Viele Menschen sind aber auch unzufrieden mit der Kirche, besonders mit der katholischen. Sie finden zum Beispiel, dass manche Regeln nicht mehr in die heutige Zeit passen.