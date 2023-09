Sängerin ist gestolpert Selena Gomez mit Gipsverband Von dpa | 01.09.2023, 13:57 Uhr | Update vor 34 Min. Selena Gomez Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa up-down up-down

Was ein Schreck! Zu einem Radio-Interview im Land USA erschien die Sängerin Selena Gomez mit einem Gipsverband. In dem Gespräch am Donnerstag erzählte sie, wie es zu der Verletzung gekommen war: Auf dem Weg von ihrem Auto ins Haus war sie über ihr langes Sommerkleid gestolpert. Dabei sei ihre rechte Hand gebrochen.