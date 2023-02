Hunger auf ein Brötchen? Meist geht man dann in eine Bäckerei und kauft was am Tresen. Aber was, wenn der Laden geschlossen hat? In der Stadt Neubrandenburg im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern kann das nicht passieren. Hier hat eine Art automatische Bäckerei eröffnet. Die ist rund um die Uhr geöffnet.

Brötchen, Brot und Getränke bekommt man da nicht von einem netten Verkäufer oder einer Verkäuferin. Die Arbeit erledigen Automaten. Man bestellt an großen Bildschirmen und zahlt mit der Geldkarte. Dann kommt das Essen aus dem Automaten.

Das soll als Test einige Monate laufen. Die Bäckerei-Firma erhofft sich davon einige Vorteile: Sie will Strom sparen und die Bezahlung für Verkäufer oder Verkäuferinnen. Läuft es gut, sollen weitere automatische Filialen eröffnet werden.