Preisverleihung Selbst mitgestalten und etwas verändern Von dpa | 27.06.2022, 14:52 Uhr

Jonte ist 14 Jahre alt und baut alte Kaugummiautomaten um. Statt Kaugummis bekommt man an ihnen nun Saatkapseln. Damit kann man rund einen Quadratmeter bienenfreundliche Blumenwiese wachsen lassen. Für dieses Projekt hat Jonte aus Bremen den Deutschen Kinder- und Jugendpreis bekommen. Der wird vom Deutschen Kinderhilfswerk vergeben, an Kinder und Jugendliche, die sich für ihre eigenen Rechte einsetzen, oder für die Rechte anderer. Und die beispielhaft an der Gestaltung ihrer Lebenswelt mitwirken.