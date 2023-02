Krieg Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa up-down up-down Jahrestag Ukraine-Krieg Seit einem Jahr gibt es Krieg in Europa Von dpa | 22.02.2023, 16:16 Uhr

Ein Jahr ist es her, dass Russland sein Nachbarland Ukraine angegriffen hat. Am 24. Februar 2022 marschierten russische Truppen in das Land ein. Den Befehl dazu gab der russische Präsident Wladimir Putin. Viele Menschen versetzte das damals in Schock. Mit einem Krieg mitten in Europa hatten sie nicht gerechnet.