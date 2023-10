Die meisten Frauen in Deutschland warten mit dem ersten Kind, bis sie echt erwachsen sind. Viele sind dann um die 30 Jahre alt.



Es kommt aber vor, dass schon Jugendliche und junge Erwachsene Mütter werden. Am Dienstag gab eine Behörde neue Zahlen zu Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren in Deutschland bekannt. Dabei ging es um das vergangene Jahr. In dieser Zeit bekamen von 1000 Mädchen in der Altersgruppe sechs ein Kind. Bei diesem Thema hat sich aber viel verändert. Vor etwa 20 Jahren waren es noch ungefähr doppelt so viele.