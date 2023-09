Freizeit-Angebote in Deutschland Sehen, was in deiner Nähe geht Von dpa | 08.09.2023, 13:11 Uhr | Update vor 1 Std. Machmamit! Foto: BKJ/dpa up-down up-down

Ob tanzen oder skaten lernen, ein Festival besuchen oder ein richtig gutes Buch in einer Bücherei ausleihen: Für all das gibt es jede Menge Angebote für Kinder und Jugendliche. Wo genau du sie in deiner Nähe findest, zeigt eine neue Seite im Internet. Die kannst du hier erkunden: http://dpaq.de/PrTca