Der Seenotrettungskreuzer ist so gebaut, dass er in Küstennähe und auf hoher See eingesetzt werden kann. Und das bei jedem Wetter! Sollte das Schiff kentern, richtet es sich in wenigen Sekunden von selbst wieder auf. An Bord befindet sich auch eine Feuerlöschpumpe mit ferngelenktem Monitor, falls ein anderes Schiff gelöscht werden soll.

Am Wochenende konnten zahlreiche Menschen das Spezialschiff betreten und anschauen. Es lag nämlich zum Tag der Seenotretter in Lübeck-Travemünde. Dort zeigte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (abgekürzt: DGzRS), wie sie arbeitet.