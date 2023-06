In der Stadt Bremen gibt es dafür ein spezielles Training. Dort werden in einem Simulator Seenotfälle geübt. Die Seenotretter sitzen in einer dunklen Kammer mit Bildschirmen. Auf diesen sehen sie das offene Meer. So fühlt es sich fast so an, als ob sie schon auf einem Seenotrettungsschiff unterwegs sind. „Wir können das Wetter beliebig schlecht machen, wir können auch die Sicht beliebig schlecht machen“, erklärt der Kursleiter.



Dann bekommen die Teams verschiedene Aufgaben. Sie sollen zum Beispiel ein Gebiet absuchen. Dabei geht es vor allem darum, sich abzustimmen. So soll im Ernstfall jeder wissen, was zu tun ist.