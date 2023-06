Schon dieser Mittwoch ist der letzte Schultag im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Es ist das Bundesland mit den meisten Einwohnern in Deutschland. Erst gibt es noch die Zeugnisse, dann heißt es sechs Wochen lang: Schwimmbad statt Schulbank!



Als Nächstes sind die Bundesländer Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt dran. Das letzte Bundesland, in dem die Ferien beginnen, ist Bayern. Dort geht es erst am 31. Juli in den Urlaub.