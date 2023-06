Eine kleine Gruppe von Menschen war mit dem Spezial-Boot aufgebrochen, um sich ein gesunkenes Schiff anzuschauen. Solche Ausflüge kosten sehr viel Geld und sind gefährlich. Dieses Mal ging anscheinend etwas schief. Denn plötzlich riss der Kontakt ab.



Fachleute befürchten, dass den Menschen an Bord mittlerweile die Luft zum Atmen ausgegangen sein könnte. Ein Fachmann für Schifffahrt sagte: Die Chance, die Menschen lebend zu finden, sei sehr gering. „Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten.“



Das Problem ist: Die Rettungskräfte müssen ein riesiges Gebiet absuchen, fast so groß wie das Bundesland Brandenburg. Dazu kommt: Das Meer ist an dieser Stelle ziemlich tief.



Dort unten in 3800 Metern Tiefe liegt das Wrack der Titanic. Das berühmte Schiff war vor etwas mehr als 100 Jahren gegen einen Eisberg gekracht und gesunken. Das Sonnenlicht dringt nur durch die oberen Wasserschichten, etwa 600 Meter weit. Am Meeresgrund ist es also stockfinster und kalt. Nur wenige Menschen haben es bisher geschafft, mit speziellen Booten bis zu dem Schiffswrack zu tauchen.