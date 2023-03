Eisenbahnwagen Foto: Paul Zinken/dpa up-down up-down Über Ernährung lernen Schwerer Eisenbahnwagen zieht um Von dpa | 28.03.2023, 16:57 Uhr

Für diesen Umzug brauchte es nicht nur starke Helferinnen und Helfer, sondern auch einen riesigen Kran! In der Stadt Berlin zog ein Eisenbahnwagen in das Deutsche Technikmuseum. Es handelt sich um die Kinderküche der Berliner Tafel. Am Dienstag wurde der Wagen mithilfe des Krans auf Gleise gehievt, die zu dem Museum gehören.