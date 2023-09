Auf Platz eins liegt die Schweiz. Sie grenzt im Süden an Deutschland und gehört zu den reichsten Ländern der Welt. Daneben liegt das Land Österreich, welches auch im Süden an Deutschland angrenzt. Dorthin ziehen die Menschen aus Deutschland am zweitliebsten. Fachleute sagen, dass der Umzug in diese beiden Länder besonders einfach ist, weil dort Deutsch gesprochen wird und sie Nachbarn sind.



Am dritthäufigsten ziehen die Menschen aus Deutschland nach Spanien. Das Land liegt im Süden Europas am Mittelmeer und ist auch ein beliebtes Urlaubsziel.