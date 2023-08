Sogar an Hochwasser hat die Pflanze sich angepasst. Sie braucht es, denn so werden Nährstoffe angeschwemmt. Doch an vielen Stellen, wo früher etwa Flüsse ganz normal über die Ufer getreten sind, passiert das jetzt nicht mehr. Deiche und andere Maßnahmen zum Schutz der Menschen vor Hochwasser verhindern das.



Viele Schwanenblumen wachsen noch an den großen Flüssen Elbe, Rhein und Oder. Sie blühen von Juni bis August.