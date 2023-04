Sonnenstrahlen Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down UV-Licht Schutz vor unsichtbaren Strahlen Von dpa | 21.04.2023, 13:42 Uhr

Mit eingecremter Haut und Hut in die Sonne gehen: Warum ist das eigentlich so wichtig? Hier erfährst du, was UV-Strahlung ist und warum man sich davor schützen sollte.