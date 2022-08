Müsli ist teurer, Kinokarten und Gas ebenfalls. Manchmal werden Dinge aber auch günstiger. Schwankende Preise sind normal. Steigen aber alle Preise allgemein, so spricht man von Inflation. Die ist bei uns gerade ungewöhnlich hoch. Viele Leute machen sich jetzt Sorgen, was sie sich in Zukunft für ihr Geld noch leisten können.

Denn: Durch die Inflation sinkt mit der Zeit der Wert des Geldes. Man kann heute mit einem Euro weniger kaufen als vorher. Der Krieg Russlands in der Ukraine trägt einen großen Teil zur Teuerung bei.

Steuern senken

In der Politik wird jetzt überlegt: Wie kann man die Bürgerinnen und Bürger schützen? Finanzminister Christian Lindner sagte am Mittwoch: „Für viele Menschen ist das tägliche Leben sehr viel teurer geworden“. Darum müsse man nun handeln. Sein Plan ist unter anderem, Steuern zu senken. Steuern sind Abgaben an den Staat. Außerdem soll es etwas Euro mehr Kindergeld geben.

Christian Lindner meinte, Steuern seien ein wichtiges Mittel, um Leute gerecht vor den Folgen der Inflation zu schützen. Denn wer mehr Geld verdient, zahlt meistens auch mehr Steuern. Leute, die weniger verdienen, sollen deutlich stärker entlastet werden.

Manche andere Politiker zweifeln aber, dass dieser Plan aufgeht. Sie meinen, dass reiche Leute mehr Vorteile von den gesenkten Steuern haben als ärmere.