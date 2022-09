Oktoberfest Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa up-down up-down Oktoberfest Schunkeln und schaukeln Von dpa | 18.09.2022, 15:50 Uhr

Der Mann steht fast kopfüber in der Schiffschaukel. So hoch hat er sich in die Luft geschaukelt! So wie er haben am Wochenende zehntausende Menschen das Oktoberfest in der Stadt München besucht. Bei dem Volksfest sind unter anderem Fahrgeschäfte aufgebaut, aber auch große Zelte, in denen gefeiert, getanzt und geschunkelt wird.