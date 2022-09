Was in einigen Schulen anders ist als vor den Ferien: Es könnten noch mehr Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in den Klassen sein. Sie sind vor dem Krieg dort geflüchtet. Es könnte deshalb an einigen Schulen eng werden, meinte die zuständige Ministerin in Baden-Württemberg.

Herbstferien in Sicht

Nach den Sommerferien kommen auch bald schon die Herbstferien. Die Schulen im Bundesland Nordrhein-Westfalen sind die Ersten. Dort starten die Ferien Anfang Oktober.