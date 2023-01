Gewinnerin Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa up-down up-down Golden Globes Schulserie als großer Gewinner Von dpa | 11.01.2023, 11:46 Uhr

Eine Serie über eine Grundschule im Land USA hat einen wichtigen Preis gewonnen. Die Produzentinnen und Produzenten der Comedy-Serie „Abbott Elementary“ erhielten am Dienstag einen Golden Globe (gesprochen: goulden gloub). Auch eine Darstellerin und ein Darsteller der Serie räumten Preise ab: Quinta Brunson wurde zur besten Hauptdarstellerin in einer Serie im Bereich Komödie gekürt. Ihr Kollege Tyler James Williams ist bester Nebendarsteller. Beide spielen Lehrkräfte in der Serie.