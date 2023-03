Schulkinder Foto: Felix Kästle/dpa up-down up-down Super-Streik-Tag Schulpflicht gilt trotz Streik Von dpa | 24.03.2023, 13:46 Uhr

Der Schulbus fällt aus. Muss ich trotzdem in den Unterricht? Diese Frage werden sich am Montag viele Schülerinnen und Schüler stellen. Denn am Super-Streik-Tag streiken Menschen in ganz Deutschland, etwa Busfahrende und Zugpersonal.