Treffen der Schulleiter in Düsseldorf Schulleitungen berichten über Probleme Von dpa | 11.11.2022, 15:24 Uhr

Sie werden beleidigt, bedroht und belästigt. Viele Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland müssen in ihrem Alltag unangenehme Dinge aushalten. Das kam bei einer Umfrage unter Schulleiterinnen und Schulleitern heraus. Am Freitag fand in Düsseldorf ein großes Treffen von Schulleitungen statt.