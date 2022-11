Schulleiterkongress Foto: Malte Krudewig/dpa up-down up-down Treffen der Schulleiter Schulleitungen berichten über Probleme Von dpa | 11.11.2022, 15:24 Uhr

Sie werden beleidigt, bedroht und belästigt. Viele Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland müssen in ihrem Alltag unangenehme Dinge aushalten. Das kam bei einer Umfrage unter Schulleiterinnen und Schulleitern heraus. Am Freitag ging in Düsseldorf ein großes Treffen von Schulleitungen los. Die Stadt liegt im Bundesland Nordrhein-Westfalen.