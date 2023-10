Schulen Schulleiterinnen und Schulleiter fehlen Von dpa | 06.10.2023, 17:12 Uhr | Update vor 6 Min. Schulleiterin Foto: Arne Dedert/dpa up-down up-down

Schulleiter und Schulleiterinnen sind die Chefs und Chefinnen ihrer Schulen. Sie tragen Verantwortung für das, was dort vor sich geht. Aber an viele Schulen in Deutschland fehlt es gerade an Leuten in diesen wichtigen Positionen. Rund 1400 Stellen sind gar nicht oder nur aushilfsweise besetzt. Das teilten zuständige Ministerien mit. Ein Magazin berichtete darüber am Freitag. Besonders betroffen sind demnach Grundschulen.