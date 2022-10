Die Spiele und Experimente in den Shows werden von spannenden Gästen präsentiert. Mit dabei sind zum Beispiel die beiden Internet-Stars Lisa und Lena. In ihrer Kategorie „Lisa und Lena in Action“ testen die Zwillinge verrückte Sportarten wie Fußballgolf. Außerdem stellen sie die Klassen vor schwierige Wissens-Aufgaben.



Auf die Schüler warten also nicht nur knifflige Quizfragen, sondern auch viel Aktion. Jeweils vier Schulklassen kämpfen in vier Wochenshows um den Sieg der Woche und damit um den Einzug ins Finale. Das wird am 29. Oktober um 10 Uhr im Ersten gezeigt. Da geht es dann um die Quizkrone für die „Die beste Klasse Deutschlands“.