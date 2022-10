Durch schlimme Überschwemmungen haben viele Menschen in Pakistan ihr Zuhause verloren. Für Kinder gibt es Ersatzschulen in Zelten. Foto: Fareed Khan/AP/dpa up-down up-down Schule nach Überschwemmungen In Pakistan unterrichten Lehrer in Zelten Von dpa | 10.10.2022, 15:58 Uhr | Update vor 1 Std.

Für viele Kinder in Pakistan ist es gerade nicht möglich, normal zur Schule zu gehen. Weil es in dem Land dieses Jahr extrem viel geregnet hat, hat es schlimme Überschwemmungen gegeben. Nun lernen die Kinder in Zelten.