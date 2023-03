Bettina Stark-Watzinger Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Bildung in Deutschland Schule 16 Mal verschieden Von dpa | 12.03.2023, 15:40 Uhr

Wusstest du, dass in Deutschland jedes Bundesland selber über seine Schulen bestimmt? Was etwa in Bayern gilt, sieht also vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern schon anders aus und im Saarland wieder anders. Ein Beispiel: An einem Ort dauert die Grundschule vier Jahre, woanders sechs. Auch etwa, ob es die Schulart Hauptschule gibt, entscheiden die Länder. Die Ferientermine legen sie ebenfalls fest. Die deutsche Regierung hat dagegen in der Bildungspolitik viel weniger zu sagen.