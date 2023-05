Noch etwas ist ungewöhnlich an diesem Bus: All die Graffitis dürfen darauf stehen. Sonst ist es meist so, dass die Sprayerinnen und Sprayer diese heimlich und verbotenerweise aufbringen. In Hamburg aber gehört der Bus zu der Ausstellung „Eine Stadt wird bunt“.



Die Graffitis stammen von Schülerinnen und Schülern der Stadt. Unterstützung bekamen sie von dem Graffiti-Künstler Oliver Nebel. Und so entstanden Blumen, Herzchen, bunte Schriftzeichen und ein Comic-Gesicht.