Sie alle wollen testen, wie es ist, zu unterrichten. Organisiert wird das Ganze von drei Universitäten. Das Ziel dabei: Junge Menschen für den Lehr-Beruf begeistern.



Dem Lehrer, der Gina Marie an diesem Tag betreut, gefällt das Projekt. Er findet gut, dass die Schülerinnen und Schüler, die mitmachen, sehen, welche Aufgaben ein Lehrer oder eine Lehrerin eigentlich haben. „Wir wollen vermitteln, was wir außer Unterricht sonst noch machen“, sagt er. Er hofft auch, dass das Projekt bei einer Sache besonders hilft: „Wir haben Lehrermangel und es wäre total super, wenn wir mehr Nachwuchs bekämen.“ Lehrermangel bedeutet, dass es in ganz Deutschland nicht so viele Lehrerinnen und Lehrer gibt, die eigentlich gebraucht werden.



Da das Projekt gut angekommen ist, wollen die Universitäten es wiederholen. Zudem hoffen sie, dass sich die Idee auf andere Bundesländer ausweitet.