Mit dem Schiff über den Rhein Schüler steuert Fähre Von dpa | 06.10.2023, 15:12 Uhr | Update vor 30 Min. Junger Fährmann Foto: Thomas Frey/dpa

In der Woche geht Mark Schmidt ganz normal zur Schule. Aber am Wochenende da übernimmt er seit Kurzem einen speziellen Job: Als Fährmann bringt er Menschen und Fahrzeuge mit einer Fähre über den Fluss Rhein. Dabei ist Mark Schmidt erst 18 Jahre alt und somit der jüngste Fährmann in Deutschland.