Dies ist die Internationale Raumstation ISS. Foto: -/NASA/dpa FOTO: - Weltraum Schrott im All Von dpa | 17.06.2022, 12:59 Uhr

Achtung, Schrott! Das hieß es für die Internationale Raumstation (ISS). Die kreist in etwa 400 Kilometern Höhe im All um die Erde. Nun musste sie ihren Kurs ändern, um einem Trümmerteil auszuweichen. Das hatte der Chef der Raumfahrtbehörde von Russland am Donnerstag mitgeteilt. Die Weltraumbehörde des Landes USA, die Nasa, sagte am Freitag: Auch wenn die ISS nicht ausgewichen wäre, wäre das Trümmerteil in etwa 800 Metern Entfernung vorbeigeflogen. Aber sicher ist sicher! Die Raumstation wurde nicht getroffen.