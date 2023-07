Schreiben Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Rechtschreibreform Schreiben, aber richtig! Von dpa | 25.07.2023, 16:34 Uhr | Update vor 43 Min.

In der Schule lernst du jahrelang schreiben. Dabei sind sich die Erwachsenen oft selbst gar nicht mal so einig, wie was geschrieben wird. Vor 25 Jahren legten Fachleute deswegen mit der Rechtschreibreform ein paar neue Regeln fest.