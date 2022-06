Seit Mittwoch gilt es nun: das 9-Euro-Ticket! Foto: Monika Skolimowska/dpa FOTO: Monika Skolimowska Kindernachrichten-welt-des-wissens Schon sieben Millionen mal verkauft Von dpa | 01.06.2022, 11:42 Uhr

Das Ticket für neun Euro kaufen, auf den 1. Juni warten und los! Das haben Millionen Menschen in Deutschland so gemacht. Nun gilt das 9-Euro-Ticket, mit dem man zum Beispiel viele Busse und Züge in ganz Deutschland einen Monat nutzen kann.