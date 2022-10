Mit 23 Jahren ist Pascal Leddin der jüngste Abgeordnete im neu gewählten Landtag im Bundesland Niedersachsen. Er war bei der Wahl für die Partei die Grünen angetreten.



Mit Politik hat er allerdings schon viel früher angefangen. Pascal Leddin hat etwa bei der Organisation Fridays for Future mitgemacht: „Wir haben viel auf der Straße demonstriert, wir haben echt die Menschen bewegt. Aber es hat sich politisch nicht viel verändert“, sagte er. Deshalb habe er sich entschieden, in eine Partei einzutreten. Nun will er als Abgeordneter mitentscheiden. Klimaschutz bleibe eines seiner wichtigsten Themen.