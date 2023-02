Kampfjet Foto: Grzegorz Michalowski/PAP/dpa up-down up-down Über den Ländern USA und Kanada Schon drei Flugobjekte abgeschossen Von dpa | 12.02.2023, 16:54 Uhr

In Nordamerika sind schon wieder seltsame Flugobjekte aufgetaucht. Dabei ist es noch gar nicht lange her, dass dort ein großer mysteriöser Beobachtungsballon gesichtet wurde. Am Ende passierte mit allen drei Flugobjekten das Gleiche: Kampfjets schossen sie ab, sodass sie herunterfielen.