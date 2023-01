Schokolade Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Schmuggel mit Lebensmitteln Schokoladen-Dieb erwischt Von dpa | 31.01.2023, 16:36 Uhr

So einen Dieb erwischt die Polizei wohl nicht alle Tage! Polizisten haben auf einer Autobahn im Bundesland Bayern einen Mann in seinem Auto angehalten. Im Kofferraum seines Wagens entdeckten sie am Montag ganze 170 Schachteln Pralinen. Die habe der Dieb in Müllsäcken versteckt und so in ein anderes Land schmuggeln wollen, erklärte die Polizei.