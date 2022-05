Zahlreiche Flaggen im Land USA wurden auf halbe Höhe gesetzt, weil die Menschen bestürzt sind über ein Attentat an einer Schule. Foto: Ting Shen/Xinhua/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Ting Shen Kindernachrichten-welt-des-wissens Schock, Trauer und Wut Von dpa | 25.05.2022, 15:53 Uhr

Unglaublich viele Menschen sind bestürzt darüber, was in einer Schule im Land USA passiert ist. Dort hat ein Mann auf Kinder und Lehrkräfte geschossen. Der deutsche Bundespräsident schrieb an den Präsidenten der USA.