Die Bundesregierung will daran schon lange etwas ändern. Sie will schnell neuen Wohnraum schaffen. Doch das ist nicht so leicht. Ein Gebäude zu sanieren oder neu zu bauen ist zurzeit teuer.



Politiker wollten am Montag bei einem Baugipfel Lösungen für das Wohnungsproblem finden. Dafür hat die Regierung einen Plan entwickelt. Darin heißt es etwa, dass das Bauen künftig leichter und schneller vorangehen soll.