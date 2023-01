Sicherheitskontrolle Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Flughafen in Frankfurt am Main Schneller durch die Sicherheitskontrolle Von dpa | 20.01.2023, 13:53 Uhr

Jeden Tag fliegen zahlreiche Menschen mit dem Flugzeug. Doch bevor es für sie in den Flieger geht, müssen alle Passagiere durch eine Sicherheitskontrolle. Dort wird unter anderem das Handgepäck kontrolliert. So soll verhindert werden, dass Reisende verbotene Gegenstände wie etwa Waffen mit in den Flieger nehmen. Die Kontrollen dauern häufig aber ziemlich lange, die Passagiere sind genervt. Das möchten die Betreiber des Flughafens in der Stadt Frankfurt am Main im Bundesland Hessen nun ändern.