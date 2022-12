Jedes Jahr berichtet das Unternehmen, was und wonach die Menschen am häufigsten gesucht haben. Seit der Corona-Krise stand das Virus im Mittelpunkt. Inzwischen geht es bei den Anfragen aber eher um andere Themen.



Nun gab Google bekannt: Am meisten interessierte die Menschen in Deutschland in diesem Jahr der Krieg in der Ukraine. Die Leute wollten zum Beispiel wissen, warum Russland sein Nachbarland angreift und was dort zurzeit passiert.



Ebenfalls oft gesucht wurden große Ereignisse im Sport. Die Fußball-WM in Katar wurde häufig gegoogelt. Aber auch die Olympischen Winterspiele oder die Fußball-EM der Frauen tauchen in der Hitliste der Suchmaschine auf.