In Lübtheen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern hat die Feuerwehr am Donnerstag einen Brand unter Kontrolle gebracht. Bereits am Mittwochabend konnten Menschen, die zur Sicherheit ihre Häuser verlassen mussten, wieder nach Hause zurückkehren.



Um das Feuer einzudämmen, wurden zum Beispiel die Ränder des Brandgebiets bewässert. Auch sogenannte Brandschutzschneisen seinen eine Hilfe gewesen. In so einer Schneise stehen keine Bäume. Das Feuer findet sozusagen keine Nahrung mehr, um sich weiter auszubreiten. Als weitere Schutzmaßnahmen werden die Schneisen nass gemacht. Denn in trockenen Gebieten kann sich Feuer sonst schnell ausbreiten. Weil die Zeiträume ohne Regen länger werden, steigt auch die Gefahr von Waldbränden in Deutschland.