Zum Skifahren ist so viel Schnee eigentlich toll. Jetzt im Frühling aber sagen manche Leute: „Wir haben es satt.“ Obwohl Laster jeden Tag Schnee abtransportieren, reicht er an den Straßen noch immer meterhoch. Es sind auch etwa noch Autos darunter begraben.



In nächster Zeit wird der Schnee auftauen, wenn es richtig warm wird. Dann wird jede Menge Schmelzwasser die Berge hinab rauschen. Klimaforscher meinen, das könnte zu Überschwemmungen in Kalifornien führen. In den vergangenen Jahren war es in der Region viel zu trocken.