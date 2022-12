Schnee Foto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down Wetter Schnee oben, Schnee unten Von dpa | 02.12.2022, 13:06 Uhr

Auf Deutschlands höchstem Berg würde man eigentlich eine Menge Schnee erwarten. Doch so richtig viel liegt auf der Zugspitze in Bayern bisher nicht. Trotzdem wurde am Freitag die Saison für die Skifahrer eröffnet. Die allerdings können erst mal nur mit einem Lift hinauf, um dann wieder hinunterzusausen. Für mehr Lifte fehlt noch ausreichend Schnee auf den Pisten.